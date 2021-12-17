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Волгоградские спасатели освободили застрявшую в ограде косулю
Происшествия
Волгоградские спасатели освободили застрявшую в ограде косулю
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Волгоград, 17 декабря. В Красноармейской районе Волгограда в ограде детского сада застряла косуля.

Это произошло прошлой ночью. Местный житель сообщил в службу спасения о том, что в металлической ограде детского сада на улице Фадеева застрял олень. Животное напрасно пыталось освободить застрявшую голову и переднюю ногу и было очень напугано, передает «Волгоградская правда».

Дикое животное спасали начальник аварийно-спасательной службы Андрей Антропов и сотрудники службы Сергей Бельков и Давид Хачикян. Они аккуратно отжали прутья, осмотрели косулю и выпустили на волю.

Ранее ФАН рассказывал о похожем случае в Абакане. Там спасатели освободили застрявшую между гаражами овчарку.

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спасатели косуля ограда прутья
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