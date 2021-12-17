Депутат Госдумы Шеремет обвинил Европу в политической глухоте

Москва, 17 декабря. Европейский союз продолжает продлевать антироссийские санкции, несмотря на абсурдность ситуации, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, брюссельские чиновники сознательно игнорируют все заявления и доводы российской стороны.

«Эти санкции - следствие сознательной политической глухоты властей европейских стран. Россия неоднократно говорила, что не имеет отношение к происходящему на Украине и не является стороной конфликта», — сказал он.

Вместе с тем политик добавил, что таким образом Европа пытается снять с себя ответственность за неспособность навести порядок на Украине.

Ранее продление антироссийских санкций со стороны Европы прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона будет аналогично продлевать действие контрмер.