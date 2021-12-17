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Автор проекта «Усатый нянь» Тарабукин призвал не огораживать детей от темы смерти

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 15:51
Общество
Автор проекта «Усатый нянь» Тарабукин призвал не огораживать детей от темы смерти
pixabay.com  /  Pexels

Санкт-Петербург, 17 декабря. Родителям необходимо обсуждать с детьми темы, касающиеся смерти. Об этом в эфире программы «Вертикаль» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» заявил автор проекта «Усатый нянь», эколог Федор Тарабукин.

Эксперт отметил, что тема смерти — естественна, причем как для религиозных, так и для нерелигиозных людей. Говорить о ней с детьми необходимо в понятной и доступной для них форме. Так, в православных семьях можно обратиться к детской Евангелие, где эта тема подробно представлена, рассказал специалист.

«Тема не должна быть запретной, а наоборот. Чтобы это не было ужасом, а чтобы было понимание, что это переход и все мы там будем», — заявил Тарабукин в беседе с ведущим программы «Вертикаль», клириком храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» Георгием Роденковым.

В рамках эфира также обсуждались вопросы, касающиеся влияния социальных сетей на развитие ребенка. Как утверждает Тарабукин, детям не следует увлекаться соцсетями до тех пор, пока не будет сформирована структура их личности.

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дети смерть воспитание мнение обсуждение
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