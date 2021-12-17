Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 16:00
15:58
Общество
Шахназарова и Ярилову назвали людьми года в сфере культуры
15:53
Политика
Зона стабильности: как повлияет на мировую политику союз России и Китая
15:51
Весь мир
Талибы назначили богословов на должности судей в 33 провинциях Афганистана
15:51
Общество
Сотрудники службы спасения в Волгограде вызволили застрявшего в заборе детсада олененка
15:48
Общество
Организатор проекта «Усатый нянь» Федор Тарабукин оценил роль отца в воспитании ребенка
15:47
Общество
Певица Диана Анкудинова может представить Россию на Евровидении в 2022 году
15:46
Общество
Транспортно-пересадочные узлы и «город-инноваций»: как новые проекты изменят Петербург
15:46
Происшествия
Участниц Pussy Riot Марию Алехину и Люсю Штейн арестовали в Москве
15:46
Политика
Нардеп Бурмич предупредил о возможном начале войны на Украине
15:45
Общество
Более 300 пациентов с коронавирусом в Петербурге подключены к аппаратам ИВЛ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Актриса из «Иронии судьбы» Елена Наумкина умерла в 73 года

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 15:41
Общество
Актриса из «Иронии судьбы» Елена Наумкина умерла в 73 года
Кадры из фильма «Дом у кольцевой дороги»

Москва, 17 декабря. Ушла из жизни советская и российская актриса Елена Наумкина, ей было 73 года. Об этом сообщил режиссер Андрей Моргунов. Причина смерти не уточняется.

В 1971 года Елена Наумкина окончила Высшее театральное училище имени Щукина и была принята в труппу МХАТ. До 2007 года работала в МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной.

Артистка исполнила главные роли в фильмах «Рудольфио» и «Сумка инкассатора». Кроме того, она сыграла буфетчицу в легендарном фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Актриса из «Иронии судьбы» Елена Наумкина умерла в 73 года
актриса смерть елена наумкина
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать