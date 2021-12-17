Актриса из «Иронии судьбы» Елена Наумкина умерла в 73 года

Москва, 17 декабря. Ушла из жизни советская и российская актриса Елена Наумкина, ей было 73 года. Об этом сообщил режиссер Андрей Моргунов. Причина смерти не уточняется.

В 1971 года Елена Наумкина окончила Высшее театральное училище имени Щукина и была принята в труппу МХАТ. До 2007 года работала в МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной.

Артистка исполнила главные роли в фильмах «Рудольфио» и «Сумка инкассатора». Кроме того, она сыграла буфетчицу в легендарном фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».