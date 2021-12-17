Модернизированная РСЗО «Ольха-М» может появиться на вооружении ВСУ в 2022 году

Киев, 17 декабря. Украинская армия готовится принять на вооружение модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ольха-М».

Генеральный конструктор КБ «Луч» Олег Коростелев заявил, испытания новой ракеты для реактивной системы вышли на финишную прямую. По его словам, модернизированная РСЗО должна быть принята на вооружение ВСУ в следующем году.

«Думаю, что уже в первом квартале 2020 года мы поставим на вооружение ракету, которая летает почти вдвое дальше. В дальнейшем, я так надеюсь, наш отечественный заказчик будет заказывать эту ракету повышенной дальности», — рассказал Коростылев.

Отметим, что «Ольха-М» является доработанной версией советской реактивной системы залпового огня «Смерч». Всего было разработано два варианта комплекса, один из которых уже поставляется в украинские войска.

Ранее сообщалось, что «Укрспецэкспорт» продемонстрировал маневрирующий ракетный снаряд «Ольха» на оружейной выставке в Турции. Украинские военные эксперты считают, что с помощью этих боеприпасов Киев может угрожать РФ, передает «Царьград».