Путин призвал бизнес наращивать производство и запускать новые проекты

Москва, 17 декабря. Полученный бизнесом денежный поток нельзя проедать и распылять, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, следует видеть перспективу в росте производства и запуске новых проектов.

Глава государства подчеркнул, что в долгосрочной перспективе отсутствие планирования и трата полученной прибыли обернется проигрышем. Помимо этого, Путин указал на риски снижения конкурентоспособности российских компаний на глобальных рынках.

Президент также сообщил, что правительство будет принимать экономические решения в условиях пандемии с учетом сохранения баланса по устойчивому развитию экономике и защите граждан. По словам президента, нужны гибкие и просчитанные решения.

Владимир Путин ранее заявил о восстановлении российской экономике от последствий коронавируса. Он заметил, что теперь необходимо перейти на качественный рост.