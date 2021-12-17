Замглавы МИД РФ Рябков: провокации Запада могут подтолкнуть Киев к опасным действиям

Москва, 17 декабря. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков не исключает, что Запад может спровоцировать Киев на необдуманные и опасные действия.

В ходе брифинга дипломат прокомментировал ситуацию вокруг Украины. Ранее западные СМИ растиражировали сообщения о якобы готовящемся российском «вторжении» на украинскую территорию. По словам Рябкова, стоящие за нагнетанием истерии представители Запада могут спровоцировать Киев на опасные шаги.

«Я думаю, что те, кто постоянно эту тему разогревает, движимы противоположным желанием не избежать конфликта, а именно "разогреть" ситуацию и спровоцировать в том числе власти в Киеве на необдуманные и опасные действия», — сообщил Рябков.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия ни на кого не собирается нападать. Там назвали слухи о якобы «вторжении» обычной пропагандой.