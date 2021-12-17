Константин Эрнст опроверг слухи о замене Градского в шоу «Гoлoc»

Москва, 17 декабря. Руководство Первого канала не станет искать замену композитору Александру Градскому на посту наставника телепроекта «Гoлoc». Об этом сообщил продюсер Константин Эрнст.

Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. Смерть музыканта стала огромной потерей не только для родных, но и коллег по музыкальному шоу «Гoлoc», где он был бессменным членом жюри и наставником.

После его ухода из жизни в Сети стали появляться слухи о поисках замены. Однако глава Первого канала Эрнст решительно опроверг эту информацию.

«Вместо Градского никто», — заверил продюсер в беседе с РИА Новости.

Эрнст подчеркнул, что Первый канал никогда не рассматривал кандидатов на замену композитору. По словам продюсера, эти домыслы — ложь.

Градский совершил два поступка во время своего последнего участия в шоу «Гoлoc», которые запомнились зрителям. Так, композитор затеял спор с поп-музыкантом Димой Биланом и в последний момент спас артистку Карину Купер.