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Зеленский лишает Украину шансов на дружбу с Германией

Политика
Зеленский лишает Украину шансов на дружбу с Германией
pixabay.com  /  PD

Киев, 17 декабря. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель на саммит «Восточного партнерства» не принес каких-либо положительных результатов Киеву.

Более того, украинский лидер не только не смог наладить контакт с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, но и сделал все, чтобы лишить Незалежную шансов на поддержку ФРГ.

Журналист, политический аналитик Дмитрий Спивак уверен, что ситуация начала накаляться еще до непосредственного визита Зеленского в Брюссель. Эксперт подчеркивает, что очередные заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о желании Киева получить оружие от ФРГ лишь злят Берлин и настраивают его против Киева.

«Это надо умудриться, чтобы за сутки до знакомства президента Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем, посол Украины в Германии Мельник опять завел разговор о том, что немцы не дают Украине оружие. Они не понимают, насколько они раздражают этим новое коалиционное правительство Германии», — заявил Спивак в эфире телеканала «Наш».

Следующей серьезной ошибкой Зеленского, считает политический аналитик, стало предложение в адрес Германии использовать «Северный поток — 2» в качестве «оружия» против России.

«Зеленский говорит Шольцу, что он надеется, что "Северный поток - 2" в руках Берлина станет мощным инструментом давления на Россию. Господин Зеленский, "СП-2" для Германии не может быть инструментом против России. Это мощный инструмент для Германии вместе с РФ для зарабатывания денег, для увеличения политического веса ФРГ в Европе», — объяснил эксперт.

Зеленский лишает Украину шансов на дружбу с Германией
president.gov.ua / Офис Президента Украины

Спивак отмечает, что закончил свою речь президент Украины и вовсе на эпичной ноте, фактически напрямую оскорбив нового канцлера Германии.

«Закончил Зеленский так, что он даже не понял, что оскорбил Шольца. В западной прессе уже тиражируют это. После самого саммита Зеленский произнес фразу: "Не уверен, что Шольц это услышит". То есть он намекает, что канцлер Германии не очень понимает его тексты или что?», — недоумевает аналитик.

Подобные «сигналы» со стороны Владимира Зеленского только еще больше лишают Украину шансов на дружбу с Германией и отдаляют ее от Евросоюза. Неудивительно, что саммит «Восточного партнерства» закончился для Украины фактически ничем, считает эксперт.

«Саммит Восточного партнерства в очередной раз прошел под лозунгом “Саммит без партнерства”. Украина в очередной раз не стала политическим партнером ни для немцев, ни для французов, ни для Североатлантического альянса», — подчеркнул политический аналитик Дмитрий Спивак.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич ранее также объяснил, почему президент Владимир Зеленский зря надеется на помощь нового канцлера Германии Олафа Шольца.

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Все новости / Политика / Зеленский лишает Украину шансов на дружбу с Германией
украина зеленский германия шольц
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