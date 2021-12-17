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Чиновник из Кракова попросил подчиненную переспать с депутатом из Львова в знак дружбы

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 14:59
Общество
Чиновник из Кракова попросил подчиненную переспать с депутатом из Львова в знак дружбы
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Краков, 17 декабря. Недвусмысленное предложение вступить в половую связь с депутатом из Львова в знак дружбы народов поступило чиновнице Алисии Щепаньской. Об этом рассказала сама женщина.

По словам Щепаньской, его озвучил заместитель председателя городского совета польского города Краков Славомир Петшик во время встречи с делегацией из Украины. Она подчеркнула, что многие люди — в случае столкновения с подобным — предпочитают замять дело и промолчать. Однако чиновница отметила, что она не из таких, и уже сообщила об инциденте в Дисциплинарный комитет.

«В этой ситуации я сделала то, что, по моему мнению, должен сделать каждый подвергающийся сексуальным домогательствам и дискриминации», — высказалась Щепаньская.

Ранее сообщалось, что бывший украинский президент Петр Порошенко ворвался в прямой эфир телеканала «Рада» и устроил скандал. В частности, он раскритиковал его финансирование.

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