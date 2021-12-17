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Банк России повысил официальные курсы доллара и евро перед выходными

Экономика
Банк России повысил официальные курсы доллара и евро перед выходными
pixabay.com  /  NikolayFrolochkin

Москва, 17 декабря. Центробанк установил официальные курсы иностранных валют на 18 декабря, повысив значения доллара и евро по отношению к рублю перед выходными. Соответствующая информация опубликована на сайте Банка России.

Согласно информации регулятора, курс доллара составляет 73,7330 рубля, что на 16,22 копейки ниже предыдущего значения. Стоимость евро увеличилась на 34,55 копейки и составляет 83,5026 рубля.

Тем временем биржевой курс доллара демонстрирует рост на 4 копейки, до 73,80 рубля. Евро торгуется по 83,53 рубля, теряя 5 копеек по сравнению с уровнем на момент закрытия предыдущей сессии.

Банк России ранее в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку. Руководство регулятора приняло решение увеличить значение сразу на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых.

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Все новости / Экономика / Банк России повысил официальные курсы доллара и евро перед выходными
доллар рубль евро центробанк рф курсы валют
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