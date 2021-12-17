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Талибы назначили богословов на должности судей в 33 провинциях Афганистана

Весь мир
Талибы назначили богословов на должности судей в 33 провинциях Афганистана
Федеральное агентство новостей  / 

Кабул, 17 декабря. Верховный суд Афганистана назначил 69 судей в 33 афганских провинциях (исключая Панджшер). Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) заявляет, что выбранные лица имеют полное право на рассмотрение судебных дел.

«Шестьдесят девять человек назначаются на должности апелляционных и провинциальных судей, все они обладают [соответствующими] навыками и являются экспертами в законах шариата», — сказал Инамулла Самангани, заместитель центрального пресс-секретаря «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание государства талибов).

Все новоявленные судьи без исключения — талибы, причем носящие религиозные титулы мавлави, муфтиев и шейхов.

После захвата «Талибаном» власти над Афганистаном на его территории были случаи самосудных расправ, нередко сопровождающихся публичной демонстрацией тел казненных. Например, из провинции Нангархар поступали сообщения об убийствах людей, заподозренных в связях с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). Однако высшее руководство движения заявляло, что это не прямая политика «Талибана», а инициатива на местах.

Направление судей в провинции должно формально упорядочить происходящее и не допускать произвола. Разумеется, по законам шариата члены радикальных исламистских группировок все равно подлежат казни, однако при проведении судебного разбирательства будет устанавливаться реальная связь человека с запрещенными течениями.

После падения правительства Ашрафа Гани и эвакуации войск НАТО в августе 2021 года местное отделение «Исламского государства» — «Вилаят Хорасан» — осталось единственным серьезным противником талибов в Афганистане. Террористическая организация применяет партизанскую тактику, а ее сторонники смешиваются с населением, организуя теракты при подходящем случае.

Впрочем, на стороне «Талибана» находится большее количество ресурсов, ввиду чего другие силы постепенно утрачивают свои позиции. Кроме того, турецкие спецслужбы организовали перевозку террористов в Ливию для усиления группировок боевиков на западе североафриканской страны.

Талибы назначили богословов на должности судей в 33 провинциях Афганистана
Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг афганистан талибан вилаят хорасан
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