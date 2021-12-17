Талибы назначили богословов на должности судей в 33 провинциях Афганистана

Кабул, 17 декабря. Верховный суд Афганистана назначил 69 судей в 33 афганских провинциях (исключая Панджшер). Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) заявляет, что выбранные лица имеют полное право на рассмотрение судебных дел.

«Шестьдесят девять человек назначаются на должности апелляционных и провинциальных судей, все они обладают [соответствующими] навыками и являются экспертами в законах шариата», — сказал Инамулла Самангани, заместитель центрального пресс-секретаря «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание государства талибов).

د اسلامي امارت د سترې محکمې له لوري په ټول هیواد کې لاندې ټاکنې ترسره شوېhttps://t.co/aP7yZ5Lu4x pic.twitter.com/cgl0Rm1X9P — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) December 15, 2021

Все новоявленные судьи без исключения — талибы, причем носящие религиозные титулы мавлави, муфтиев и шейхов.

После захвата «Талибаном» власти над Афганистаном на его территории были случаи самосудных расправ, нередко сопровождающихся публичной демонстрацией тел казненных. Например, из провинции Нангархар поступали сообщения об убийствах людей, заподозренных в связях с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). Однако высшее руководство движения заявляло, что это не прямая политика «Талибана», а инициатива на местах.

Направление судей в провинции должно формально упорядочить происходящее и не допускать произвола. Разумеется, по законам шариата члены радикальных исламистских группировок все равно подлежат казни, однако при проведении судебного разбирательства будет устанавливаться реальная связь человека с запрещенными течениями.

The Taliban approach to ISIS suspects: "If they are sentenced to death, they are executed and their bodies are dumped in the street outside the building....In other cases, accused...members are walked into an open field on Jalalabad’s outskirts and shot." https://t.co/7RLRmGEJAD pic.twitter.com/M8Mb0q8qFo — Kenneth Roth (@KenRoth) November 23, 2021

После падения правительства Ашрафа Гани и эвакуации войск НАТО в августе 2021 года местное отделение «Исламского государства» — «Вилаят Хорасан» — осталось единственным серьезным противником талибов в Афганистане. Террористическая организация применяет партизанскую тактику, а ее сторонники смешиваются с населением, организуя теракты при подходящем случае.

Впрочем, на стороне «Талибана» находится большее количество ресурсов, ввиду чего другие силы постепенно утрачивают свои позиции. Кроме того, турецкие спецслужбы организовали перевозку террористов в Ливию для усиления группировок боевиков на западе североафриканской страны.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.