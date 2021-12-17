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Владимир Путин рассказал, как растут зарплаты в России

Экономика
Владимир Путин рассказал, как растут зарплаты в России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 17 декабря. Российский президент обозначил, каким образом в стране увеличиваются заработные платы.

Отечественные зарплаты повышаются не только в номинальном значении, однако постоянно прибавляют и фактически, в реальном выражении. Соответствующее заявление сделал глава государства.

Президент страны ранее говорил, что борьба с бедностью является одним из ключевых приоритетов государства. Как отмечал Путин, власти используют для улучшения финансового состояния граждан меры адресной соцподдержки, оказывают помощь семьям с детьми, создают рабочие места.

Помимо этого, экономика страны нуждается в сбалансированном развитии субъектов РФ, экономических секторов, а также нацеливается на повышение доступности и качества образования всех уровней.

Председатель правительства Михаил Мишустин ранее заявлял, что кабмин выделит свыше 12 млрд рублей для того, чтобы увеличить заработную плату сотрудников бюджетного сектора.

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Все новости / Экономика / Владимир Путин рассказал, как растут зарплаты в России
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