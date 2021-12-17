Президент России призвал доработать законопроект о QR-кодах для общественных мест

Москва, 17 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что проект закона о QR-кодах для общественных мест необходимо дорабатывать.

Путин указал на необходимость доработки законопроекта о QR-кодах, которые будут вводиться в общественных местах. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что власти должны проработать все системы к введению цифровых кодов.

По словам главы государства, данный документ должен быть четким, ясным, понятным для граждан России. Он подчеркнул, что необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации, а система должна работать для защиты здоровья граждан.

Президент России Владимир Путин выступил против введения ограничений с QR-кодами под Новый год. Он считает, что подобные меры в праздники могут создать множество проблем для граждан.