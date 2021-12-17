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Рябков заявил о готовности России незамедлительно начать переговоры по безопасности с США

Политика
Рябков заявил о готовности России незамедлительно начать переговоры по безопасности с США
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 17 декабря. Россия готова буквально «хоть завтра» приступить к переговорам с США по гарантиям безопасности, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности. По словам Рябкова, предложения российской стороны должны рассматриваться в комплексе, потому что для Москвы важен всеобъемлющий подход.

«Готовы незамедлительно, хоть завтра — в прямом смысле слова завтра, в субботу, 18 декабря — выехать для переговоров с США в третьей стране», — сообщил он.

Согласно обнародованным представителями внешнеполитического ведомства документам, Россия настаивает на отказе НАТО от размещения ракет средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны. Кроме того, в документе говорится о необходимости остановить расширение Альянса на восток.

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Все новости / Политика / Рябков заявил о готовности России незамедлительно начать переговоры по безопасности с США
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