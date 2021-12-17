Годовая инфляция в еврозоне установила рекорд с 1991 года

Брюссель, 17 декабря. Инфляция в еврозоне к концу года ускорилась до 4,9%, что является рекордом с июля 1991 года, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Данный показатель также является абсолютным рекордом с момента введения евро в наличное обращение в 2022 году. При этом ранее экономисты прогнозировали риски скачка инфляции на фоне массовых госзаимствований европейских стран для оказания помощи бизнесу и населению в условиях пандемии.

Еще одним триггером для ускорения роста инфляции в еврозоне мог стать фонд восстановления экономики Евросоюза «ЕС нового поколения» объемом порядка 750 млрд евро. Распределение средств из фонда Брюссель начал в начале 2021 года. Все деньги задействованы в виде кредитов в форме размещения евробондов. Погашение должно завершиться в 2052 году.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что человечество ждут более суровые времена из-за пандемии, инфляции и климатического кризиса.