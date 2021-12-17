Три крупные российские компании станут резидентами промпарка «Большой Камень» в Приморье

Владивосток, 17 декабря. Генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-Жаю прокомментировала перспективы промышленного парка в Большом Камне.

По словам Сун-Жаю, общая сумма потенциальных инвестиций в строительство промпарка «Большом Камень», которое начнется в 2022 году, оценивается в 11,5 миллиарда рублей. Уже известно, что резидентами парка станут три крупных российских компании: «ТехноНИКОЛЬ», Судостроительный завод «Звезда» и «Гиперион», сообщает ИА PrimaMedia.

Уточняется, что «ТехноНИКОЛЬ» берется за организацию производства материалов для промышленного и гражданского, коттеджного и малоэтажного, а также транспортно-дорожного строительства. Как отметила Сун-Жаю, процесс оформления земельного участка площадью 35 гектаров в аренду уже начался, а на строительство завода отводится пять лет с суммой вложенных средств около 4 миллиардов рублей.

В планах судостроительного завода «Звезда» размещение на территории промышленного парка двух цехов, которые призваны заметно повысить судостроительный потенциал региона. Объем инвестиций составит не менее 7 миллиардов рублей.

Компания «Гиперион» планирует заняться переработкой золошлаковых и строительных отходов. При этом свою производственную деятельность компания намерена распространить по всему Приморью, ориентируясь на снабжение местных строителей необходимыми материалами.

Ранее ФАН сообщал о том, что российские индустриальные кластеры и технопарки за последние десять лет смогли привлечь около 15 миллиардов долларов иностранных инвестиций. По данным замглавы Минпромторга Алексея Беспрозванных, за это время в России создано 379 индустриальных парков, где разместились более 14,5 тысячи компаний, из них каждая девятая принадлежит иностранным инвесторам.