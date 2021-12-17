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Президент России заявил о восстановлении экономики страны

Экономика
Президент России заявил о восстановлении экономики страны
instagram.com  /  @russian_kremlin

Москва, 17 декабря. Российская экономика к середине 2021 года уже восстановилась от последствий коронавируса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства объявил, что в России предстоит трансформация всей экономической жизни. После быстрого экономического восстановления необходим качественный рост, подчеркнул он.

Рост экономики РФ по итогам текущего года составит не менее 4,3%. Соответствующий прогноз представил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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Все новости / Экономика / Президент России заявил о восстановлении экономики страны
путин экономика россии пандемия
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