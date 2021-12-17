Президент России заявил о восстановлении экономики страны

Москва, 17 декабря. Российская экономика к середине 2021 года уже восстановилась от последствий коронавируса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства объявил, что в России предстоит трансформация всей экономической жизни. После быстрого экономического восстановления необходим качественный рост, подчеркнул он.

Рост экономики РФ по итогам текущего года составит не менее 4,3%. Соответствующий прогноз представил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).