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Актер Максим Дрозд рассказал о состоянии попавшего в реанимацию сына

Общество
Актер Максим Дрозд рассказал о состоянии попавшего в реанимацию сына
instagram.com  /  @drozdem

Москва, 17 декабря. Актер театра и кино Максим Дрозд рассказал об улучшении состояния своего сына Егора, который попал в больницу после избиения. Он поделился свежей информацией в Instagram.

По его словам, попавший в реанимацию сын стал чуть лучше себя чувствовать. У него стало меньше головных болей и пропала тошнота.

«У нас пока все штатно. Головные боли меньше, чувствует себя лучше. На следующей неделе СКТ головного мозга контроль. Ночью спал хорошо. Тошноты не было. Слава богу!» — написал актер на своей странице.

Сына звезды фильма «Охота на пиранью» избили в прошлую субботу в Москве. У молодого человека была серьезная травма, и отец призвал поклонников молиться за здоровье его наследника. Что произошло с Егором Дроздом, доподлинно неизвестно. По некоторым данным, драка произошла ранним утром 11 декабря на Покровке. Правоохранители разбираются в ситуации и выяснят обстоятельства случившегося.

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здоровье сын дрозд
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