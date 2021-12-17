Американские ракеты войдут в арсенал патрульных катеров типа Island ВМС Украины

Киев, 17 декабря. Патрульные катера типа Island, которые США передали украинским ВМС, будут оснащены американским вооружением.

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа сообщил, что на катера установят 30-миллиметровые пушки и ракеты различного действия. По его словам, оснащать их новыми боевыми системами начнут в следующем году.

«Сейчас имеем окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены», — заявил он.

Неижпапа напомнил, что в распоряжении ВМСУ в настоящее время находятся четыре катера Island — «Славянск», «Старобельск», «Сумы» и «Фастов». Еще один американская сторона готовит к передаче. Подчеркивается, что после его прибытия на Украине планируют сформировать первый катерный дивизион.

Ранее сообщалось, что Франция поставит Украине партию патрульных катеров FPB 98, которые Киев хочет вооружить старыми советским пулеметами. Стоит отметить, что украинские ВМС сегодня находятся в плачевном состоянии и сильно зависят от западных стран, передает «Царьград».