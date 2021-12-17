ЦБ РФ сообщил о максимальной за последние годы инфляции

Москва, 17 декабря. Годовая инфляция в России достигла максимального значения за последние шесть лет, ускорившись до 8,1%, говорится в сообщении Центробанка РФ.

Регулятор подчеркнул, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза. Однако ЦБ не стал уточнять прогноз по инфляции на 2021 год. Как считают в ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики к концу 2022 года рост потребительских цен составит 4-4,5%.

Совет директоров ЦБ РФ на фоне ускорившейся инфляции принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — с 7,5% до 8,5% годовых. Увеличение показателя было ожидаемым. В то же время, по мнению аналитиков, не исключено, что в следующем году регулятор продолжит повышать ключевую ставку.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что по итогам текущего года инфляция составит около 8%. Он также объяснил, что рост цен на товары и услуги в стране вызван преимущественно общемировыми тенденциями.