Nord Stream 2 AG сообщил о старте заполнения газом второй нитки «СП-2»

Москва, 17 декабря. Вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2» начала заполняться газом. Об этом сообщил оператор российского проекта Nord Stream 2 AG.

Магистраль «СП-2» проложена по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок голубого топлива в Европу. Строительство газопровода завершилось 10 сентября.

Информация о сроках запуска трубопровода «Северный поток — 2» в настоящий момент отсутствует. Об этом сообщил во время пресс-колла пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.