Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 17:32
17:30
Политика
Договорятся с Донбассом: к каким поворотам может привести энергокризис на Украине
17:28
Экономика
Путин: кабмин работает над сохранением мер поддержки МСП в 2022 году
17:27
Происшествия
Сына председателя подмосковного отделения «Яблока» заподозрили в краже денег у пенсионерки
17:25
Общество
Поломка светофора на проспекте Маршала Жукова в Петербурге провоцирует риск ДТП
17:24
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала фото с Красной площади в шубе-жакете и фатиновой юбке
17:24
Происшествия
Суд арестовал водителя Volkswagen, сбившего двух человек на Невском проспекте
17:24
Шоу-бизнес
Комик Тамби Масаев спросил у Реввы, как ему удалось из гадкого утенка стать красавцем
17:24
Армия
Минобороны Польши заявило о проблемах с законом у сбежавшего в Белоруссию военного
17:23
Экономика
Глава ЦБ не исключила еще одного повышения ключевой ставки
17:21
Общество
Жители нескольких улиц в Петербурге остались без света из-за аварии на кабельной сети
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рудковская опубликовала фото с Красной площади в шубе-жакете и фатиновой юбке

Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала фото с Красной площади в шубе-жакете и фатиновой юбке
instagram.com  /  @rudkovskayaofficial

Москва, 17 декабря. Продюсер Яна Рудковская на своей странице в Instagram выложила фотографию своей прогулки по центру Москвы. Супруга Евгения Плющенко сфотографировалась на Красной площади и напоминала на Снегурочку из зимней сказки, пишет Teleprogramma.pro

«Волшебная»;

«Сказочно красиво»;

«Какой наряд!»;

«Такие наряды вам идут больше, голубой цвет особенно. Шикарно!»

Продюсер часто путешествует. В сентябре этого года она побывала в Турции, а затем отправилась во Францию, где побывала на нескольких мероприятиях, посвященных моде. 

Стоит отметить, что все перелеты продюсер совершила на частном самолете. Она не стеснялась делиться снимками на его фоне в путешествии. Естественно, из-за этого в ее адрес посыпались гневные комментарии.

Рудковская сразу же ответила на критику. По мнению звезды, она имеет право делиться в своем Instagram всем, чем хочет. Свое имущество, включая лайнер, по ее словам, она заработала исключительно честным трудом. 

Ранее сообщалось, как именно оправдывалась Рудковская за свое богатство.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Рудковская опубликовала фото с Красной площади в шубе-жакете и фатиновой юбке
instagram рудковская
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать