Рудковская опубликовала фото с Красной площади в шубе-жакете и фатиновой юбке

Москва, 17 декабря. Продюсер Яна Рудковская на своей странице в Instagram выложила фотографию своей прогулки по центру Москвы. Супруга Евгения Плющенко сфотографировалась на Красной площади и напоминала на Снегурочку из зимней сказки, пишет Teleprogramma.pro.

View this post on Instagram A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Рудковская выбрала для фотосессии небесную шубку-жакет и пышную многослойную юбку из фатина. На ее ногах красовались сапожки на устойчивом каблуке. Многие подписчики были восхищены образом кумира и не скрывали эмоций по этому поводу:

«Волшебная»; «Сказочно красиво»; «Какой наряд!»; «Такие наряды вам идут больше, голубой цвет особенно. Шикарно!»

Продюсер часто путешествует. В сентябре этого года она побывала в Турции, а затем отправилась во Францию, где побывала на нескольких мероприятиях, посвященных моде.

Стоит отметить, что все перелеты продюсер совершила на частном самолете. Она не стеснялась делиться снимками на его фоне в путешествии. Естественно, из-за этого в ее адрес посыпались гневные комментарии.

Рудковская сразу же ответила на критику. По мнению звезды, она имеет право делиться в своем Instagram всем, чем хочет. Свое имущество, включая лайнер, по ее словам, она заработала исключительно честным трудом.

Ранее сообщалось, как именно оправдывалась Рудковская за свое богатство.