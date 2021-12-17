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МИД России обнародовал проекты договоров с США о гарантии безопасности
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МИД России обнародовал проекты договоров с США о гарантии безопасности

Армия
МИД России обнародовал проекты договоров с США о гарантии безопасности
wikipedia.org  /  Sergey Korovkin 84 / CC BY-SA 3.0

Москва, 17 декабря. Москва передала американской стороне проекты соглашений между РФ и США о предоставлении гарантий безопасности, сообщает Министерство иностранных дел России.

Согласно обнародованным представителями ведомства документам, Россия настаивает на отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны. Также Москва предлагает НАТО официально подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.

В МИД рассчитывают на то, что разработанные российскими дипломатами документы позволят начать серьезный диалог по вопросам обеспечения стабильности и поддержания мира.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что отказ США их союзников по НАТО дать ответ на требование о гарантиях безопасности может спровоцировать новый виток конфронтации. По его словам, со стороны Москвы в настоящий момент действует односторонний мораторий. Дипломат призвал присоединиться к нему Вашингтон и Брюссель.

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