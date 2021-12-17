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Сборная России сыграет первый матч в Лиге наций с албанцами

Спорт
Сборная России сыграет первый матч в Лиге наций с албанцами
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 17 декабря. Календарь матчей сборной России по футболу в Лиге наций сезона-2022/23 опубликован в Telegram-канале российской команды. Россияне проведут первую встречу с Албанией.

Первый матч у России пройдет 2 июня против албанцев, затем ее соперниками будут Израиль (6 июня) и Исландия (10 июня). В летний период у российской команды будет еще один матч со сборной Албании (13 июня). В сентябре состоятся ответные игры с Исландией (24 сентября) и Израилем (27 сентября).

Победители групп в Лиге В поднимутся в Лигу А. Те, кто займет последние места, опустятся на лигу ниже, пишет телеканал «360».

Накануне прошла жеребьевка Лиги наций УЕФА, в ходе которой страны узнали своих соперников в матчах первого этапа. Команде Валерия Карпина предстоит сыграть с Исландией, Израилем и Албанией.

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футбол сборная россии лига наций
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