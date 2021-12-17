Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 14:30
14:28
Общество
Голикова заявила о проверке российских вакцин на эффективность против «Омикрона»
14:27
Экономика
Бизнесмен из Дагестана заявил, что майнинг криптовалют подрывает сущность государства
14:24
Происшествия
Предполагаемый убийца гадалки в Махачкале заявил, что жертва «вселила в него джинов»
14:21
Общество
Бесплатный проезд для школьников ввели в Новосибирске
14:20
Общество
Актер Максим Дрозд рассказал о состоянии попавшего в реанимацию сына
14:20
Армия
Американские ракеты войдут в арсенал патрульных катеров типа Island ВМС Украины
14:14
Экономика
ЦБ РФ сообщил о максимальной за последние годы инфляции
14:11
Экономика
Nord Stream 2 AG сообщил о старте заполнения газом второй нитки «СП-2»
14:09
Происшествия
ФАН публикует видео с места взрыва газа в Махачкале
14:07
Армия
МИД России обнародовал проекты договоров с США о гарантии безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Гитарист The Roots Леонард Хаббард умер после борьбы с раком

Общество
Гитарист The Roots Леонард Хаббард умер после борьбы с раком
pixabay.com

Москва, 17 декабря. Один из основателей группы The Roots Леонард Хаббард, известный как Хаб, ушел из жизни в возрасте 62 лет. Долгие годы он боролся с онкологическим заболеванием.

О смерти бывшего бас-гитариста The Roots сообщило издание Rolling Stone. О месте и времени прощания не говорится. Вдова музыканта рассказала, что Хаб прошел несколько курсов химиотерапии. Певец чувствовал себя достаточно бодро, но в ночь на четверг его состояние резко ухудшилось.

Музыкант впервые узнал о своем страшном недуге в 2007 году. Тогда врачи поставили ему диагноз: множественная миелома — разновидность рака крови. Узнав о болезни, он решил оставить группу, в которой выступал на протяжении 15 лет.

В конце октября умер актер Дмитрий Гуменецкий, известный по сериалу «Бригада». Он скончался в возрасте 49 лет. Друг семьи артиста сообщил, что причиной смерти стал рак.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Гитарист The Roots Леонард Хаббард умер после борьбы с раком
рак смерть онкологическое заболевание хаббард
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать