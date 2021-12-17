Гитарист The Roots Леонард Хаббард умер после борьбы с раком

Москва, 17 декабря. Один из основателей группы The Roots Леонард Хаббард, известный как Хаб, ушел из жизни в возрасте 62 лет. Долгие годы он боролся с онкологическим заболеванием.

О смерти бывшего бас-гитариста The Roots сообщило издание Rolling Stone. О месте и времени прощания не говорится. Вдова музыканта рассказала, что Хаб прошел несколько курсов химиотерапии. Певец чувствовал себя достаточно бодро, но в ночь на четверг его состояние резко ухудшилось.

Музыкант впервые узнал о своем страшном недуге в 2007 году. Тогда врачи поставили ему диагноз: множественная миелома — разновидность рака крови. Узнав о болезни, он решил оставить группу, в которой выступал на протяжении 15 лет.

В конце октября умер актер Дмитрий Гуменецкий, известный по сериалу «Бригада». Он скончался в возрасте 49 лет. Друг семьи артиста сообщил, что причиной смерти стал рак.