Вратарь «Тампы» Василевский обновил рекорд НХЛ по количеству побед за год

Тампа, 17 декабря. Голкипер клуба «Тампа-Бэй» Андрей Василевский завоевал победу в матче против «Оттавы» в НХЛ. Россиянин установил новый рекорд.

Матч между клубами «Тампа-Бэй» и «Оттава» завершился в со счетом 2:1. Для россиянина победа клуба стала 63-й в этом календарном году. Таким образом, спортсмен обновил рекорд, который установил Марк-Андре Флери 12 лет назад в матче за клуб «Питтсбург Пингвинз».

Команда Василевского заняла первое место в восточном дивизионе НХЛ благодаря 42 очкам, набранным за 29 выходов на лед. В среднем россиянину удавалось отразить 92% атак соперников.

Хоккеист Александр Овечкин также повторил рекорд канадца Дэйва Андрейчука, когда забросил 274-ю шайбу в матче НХЛ. Спортсмен набрал два очка во время игр против клуба «Чикаго».