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Песков сообщил об отсутствии сроков запуска «Северного потока — 2»

Экономика
Песков сообщил об отсутствии сроков запуска «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 17 декабря. Информация о сроках запуска газопровода «Северный поток — 2» пока отсутствует. Об этом сообщил во время пресс-колла пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва не ставит определенных сроков по введению трубопровода в эксплуатацию. По словам представителя Кремля, это вопрос исключительно Федерального сетевого агентства Германии.

«Насколько нам известно, компания продолжает общение с регулятором и продолжает процесс сертификации. Не нам прогнозировать, когда она произойдет», — уточнил Песков, отвечая на вопрос о том, что решение регулятора о сертификации оператора «СП-2» может быть не принято до середины 2022 года.

Американское информагентство Bloomberg ранее сообщило, что Федеральное сетевое агентство не ожидает принятия решения по «Северному потоку — 2» в первой половине следующего года. При этом пока не известно, идет ли речь о завершении сертификации.

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песков германия северный поток - 2
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