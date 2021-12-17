Генсек НАТО не исключил «худшего сценария» развития ситуации на Украине

Брюссель, 17 декабря. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к любому развитию событий на востоке Украины.

По его словам, военно-политический блок внимательно следит за развитием событий вокруг Украины. Он в очередной раз заявил, что у НАТО вызывает обеспокоенность активность российских ВС, поэтому Столтенберг не исключает «худшего сценария».

«Конечно, мы должны и надеемся на лучшее, но нам необходимо быть готовыми к худшему», — заявил он.

Стоит подчеркнуть, что в последнее время западные СМИ публикуют статьи о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В Кремле эти сообщения называют обычной пропагандой, которая не имеет ничего общего с действительностью. Глава СВР РФ Сергей Нарышкин говорил, что никакого нападения не планируется.