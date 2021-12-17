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Генсек НАТО не исключил «худшего сценария» развития ситуации на Украине

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 14:04
Армия
Генсек НАТО не исключил «худшего сценария» развития ситуации на Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 17 декабря. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к любому развитию событий на востоке Украины.

По его словам, военно-политический блок внимательно следит за развитием событий вокруг Украины. Он в очередной раз заявил, что у НАТО вызывает обеспокоенность активность российских ВС, поэтому Столтенберг не исключает «худшего сценария».

«Конечно, мы должны и надеемся на лучшее, но нам необходимо быть готовыми к худшему», — заявил он.

Стоит подчеркнуть, что в последнее время западные СМИ публикуют статьи о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В Кремле эти сообщения называют обычной пропагандой, которая не имеет ничего общего с действительностью. Глава СВР РФ Сергей Нарышкин говорил, что никакого нападения не планируется.

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украина россия нато столтенберг
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