Россияне смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД с помощью нового приложения

Москва, 17 декабря. Приложение для контроля за соблюдением порядков на дорогах запущено в разработку и станет доступно уже в 2022 году. С его помощью водителям будет предложено делиться сообщениями о правонарушителях.

Приложение получит название «Народный инспектор». Пользователи смогут отправлять фото и видео для выявления нарушителей на дорогах. Соответствующие изменения будут внесены в законодательство РФ до 1 июля, передает издание «Вечерняя Москва».

Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Так, некоторые предположили, что распространение приложения может спровоцировать напряженность между водителями. Другие уверены: «Народный инспектор» позволит навести порядок среди автолюбителей.

Чиновники Петербурга также внедрили новое управление для соблюдения порядка в городе и контроля за парковками. Так, при нарушении правил водители будут автоматически получать штрафы. Жители города раскритиковали инициативу Смольного.