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«Пушкинская карта» позволит россиянам приобрести до семи билетов в кино за год

Общество
«Пушкинская карта» позволит россиянам приобрести до семи билетов в кино за год
Prt Scr avito.ru

Москва, 17 декабря. Продажи билетов в кино по «Пушкинской карте» начнутся с 1 февраля 2022 года. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, молодые россияне смогут потратить на билеты в кино до 2 тысяч рублей из общей суммы в 5 тысяч рублей. Голикова подчеркнула, что на эту сумму за год можно будет приобрести до семи билетов на отечественные фильмы.

«С учетом необходимости модернизации технических систем программы старт продаж билетов в кино по «Пушкинской карте» будет осуществлен с 1 февраля 2022 года», — заявила Голикова во время заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

Голикова также рассказала о возможности выбора для пользователей карт. Она объяснила, что можно потратить все 5 тыс. рублей на театры, музеи и так далее, или до 2 тысяч рублей из всей суммы на приобретение билетов в кино. Политик добавила, что данная программа поможет увеличить интерес к отечественному кинематографу среди молодежи.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить владельцев «Пушкинской карты» возможностью оформления билетов на сеансы российских фильмов по программе социальной поддержки молодежи.

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голикова пушкинская карта билеты в кино
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