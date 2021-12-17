Госдума продлила дачную амнистию в России до 1 марта 2031 года

Москва, 17 декабря. Госдума приняла во II чтении законопроект о продлении дачной амнистии в России до 1 марта 2031 года.

Теперь человек, который использует для постоянного проживания без права собственности дом, построенный до 14 мая 1998 года, сможет рассчитывать на предоставление в собственность бесплатно земельного участка. Однако речь идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

«Инициатива позволит дополнительно защитить права граждан, получивших в наследство такое имущество, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться дачной амнистией», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом дачная амнистия не будет распространяться на особо охраняемые территории. Соответствующее решение было принято еще в рамках I чтения.