Александру Ильчуку из группы «Город 312» запретили въезд на Украину

Москва, 17 декабря. Российского музыканта Александра Ильчука не впустили на Украину, ему запретили въезд в страну на три года из-за посещения Крыма.

Госпогранслужба Украины не называет имя и фамилию артиста, которому запрещен въезд в страну. Но по данным агентства «Укринформ», музыкантом оказался Александр Ильчук из группы «Город 312».

Россиянин пытался въехать на Украину через Борисполь. Однако на границе его остановили и отказали во въезде. Как пишет пресс-служба украинского ведомства, причиной стало посещение артистом Крыма, который с 2014 года является частью России.

«За нарушение норм украинского законодательства иностранца на Украину пограничники не пропустили, кроме того, он получил запрет въезда на Украину на ближайшие три года», — говорится в сообщении.

Киев уже не первый год запрещает въезд российским музыкантам, которые посещали Крым после его воссоединения с РФ. Украинские власти не признают выраженное на референдуме мнение крымчан и по-прежнему называют полуостров «своим». Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в полном соответствии с международным правом.