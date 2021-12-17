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Федеральный суд отказал в банкротстве компании-виновнику опиоидного кризиса в США

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 14:02
Весь мир
Федеральный суд отказал в банкротстве компании-виновнику опиоидного кризиса в США
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Нью-Йорк, 17 декабря. Федеральный судья Южного округа Нью-Йорка Колин Макмахон отменил решение о банкротстве в отношении фармкомпании Purdue Pharma, которая была признана виновной в опиоидном кризисе в США. По его мнению, соглашение «несовместимо» с законом.

Макмахон в своем решении объяснил, что предыдущая инстанция не имела законных полномочий предоставлять фармкомпании такие меры защиты — они не разрешены кодексом о банкротстве. Компания Purdue Pharma, в свою очередь, раскритиковала вердикт и заявила, что подаст апелляцию. Отметив, что оно может «задержать и ограничить» выплаты для пострадавших от опиоидного кризиса.

«Эти средства необходимы сейчас больше, чем когда-либо. Поскольку количество передозировок достигло рекордно высокого уровня, мы уверены, что сможем успешно обжаловать это решение и предоставить средства общинам и отдельным лицам, страдающим в разгар этого кризиса», — сказал председатель совета директоров Purdue Pharma Стив Миллер.

Фармкомпания объявила о банкротстве в 2019 году, тем самым приостановив рассмотрение тысяч исков, поданных против нее. По меньшей мере восемь штатов ранее обжаловали спорное решение суда, сославшись на низкую сумму компенсаций. Несколько генеральных прокуроров приветствовали вердикт Федерального суда.

«Это ошеломляющая победа вновь откроет глаза на ошибочное банкротство и заставит семью Саклер компенсировать ту боль и разрушение, которые они причинили. Штат не позволит миллиардерам-нарушителям прятаться за кодексом о банкротстве, чтобы защитить свои деньги и избежать правосудия», — сказал генеральный прокурор Коннектикута Уильям Тонг.

Коллега Тонга из Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что судебный процесс против Purdue Pharma и семьи Саклер будет продолжаться, и она, «так или иначе, привлечет их к ответственности».

Опиоидный кризис

США в настоящее время переживают опиоидный кризис. Так в 2020 году смертность от передозировки достигла рекордного показателя в 93 тысячи человек, что на 30% больше, чем в прошлом году. В целом с 1999 года более 500 тыс. человек умерли от больших доз лекарств, выписанных по рецепту, и опиоидов, приобретенных незаконно.

Федеральный суд отказал в банкротстве компании-виновнику опиоидного кризиса в США
Федеральное агентство новостей

За последние несколько лет в адрес фармкомпаний было подано более трех тысяч судебных исков как от простых американцев, так и от властей штатов, индийских племен и других групп населения. В обращениях утверждается, что производители лекарств продвигали свои обезболивающие с помощью агрессивной и лживой рекламы и умалчивали о зависимости, а дистрибьюторы продавали препараты не по назначению.

Федеральный суд отказал в банкротстве компании-виновнику опиоидного кризиса в США
Федеральное агентство новостей

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