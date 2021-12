Федеральный суд отказал в банкротстве компании-виновнику опиоидного кризиса в США

Нью-Йорк, 17 декабря. Федеральный судья Южного округа Нью-Йорка Колин Макмахон отменил решение о банкротстве в отношении фармкомпании Purdue Pharma, которая была признана виновной в опиоидном кризисе в США. По его мнению, соглашение «несовместимо» с законом.

Purdue Pharma: Federal judge rejects settlement of opioid lawsuits over legal protections for members of Sackler family - CNN https://t.co/j1JdzH0zUR