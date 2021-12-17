Певица Лариса Черникова призналась, что родила второго сына от донора

Москва, 17 декабря. Артистка Лариса Черникова впервые решила поделиться неожиданными подробностями о личной жизни. По словам певицы, она воспитывает второго ребенка, о котором раньше не рассказывала.

Лариса Черникова стала гостьей в новом эпизоде программы «Судьба человека». Артистка решила перестать скрывать правду о втором ребенке и в беседе с ведущим Борисом Корчевниковым призналась, что его отцом стал мужчина, с которым ее не связывали романтические чувства.

«Я впервые об этом говорю. У меня есть второй ребенок. Я родила его от донора, от русского. Нас судьба свела с этим человеком. У нас не было отношений с ним», — поделилась певица.

Артистка пообещала, что расскажет сыну о том, как тот появился на свет, когда он повзрослеет. Звезда надеется, что ребенок вырастет хорошим человеком. Кроме того, Черникова призналась, что готова вновь стать матерью — для этого ей потребуется встретить «хорошего мужчину».

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