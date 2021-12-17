19FortyFive: новое боевое соединение ВКС РФ создаст массу проблем американцам на Аляске

Вашингтон, 17 декабря. США столкнутся с серьезными проблемами из-за российских истребителей Су-57, если они будут развернуты на Аляске.

В публикации издания 19FortyFive американцев предупредили о новой угрозе на Аляске из-за российских Су-57. Отмечается, что российские истребители пятого поколения могут работать в тандеме с новейшими беспилотниками С-70 «Охотник». Сочетание двух грозных боевых систем откроет перед ВС РФ большие возможности во время боя. Пилот сможет отправлять дрон для удара по противнику в тех случаях, когда риск для самолета будет слишком велик, передает «ПолитРоссия».

По словам экспертов, использование Су-57 вместе с «Охотником» станет серьезным вызовом для американской противовоздушной обороны в районе Аляски. ВКС РФ могут направить туда новое боевое соединение, чтобы «прощупать» реакцию противника.

«В 2020 году США перехватили не менее 60 российских самолетов возле Аляски», — говорится в статье.

Истребитель Су-57 умеет неплохо уклоняться от вражеских радаров, поэтому США ждет неприятный сюрприз из-за новой угрозы. Самолетам F-22 придется сильно постараться, чтобы отвоевать превосходство в воздухе.

Ранее сообщалось, что Россия устала от постоянных провокаций американских военных в Черном море, поэтому решила дать жесткий ответ. По словам экспертов, маневр ВКС РФ привел США в ужас.