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Роскомнадзор обратился к YouTube с требованием восстановить доступ к немецкому каналу RT

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 13:41
Общество
Роскомнадзор обратился к YouTube с требованием восстановить доступ к немецкому каналу RT
pixabay.com

Москва, 17 декабря. Специалисты Роскомнадзора потребовали немедленно восстановить доступ к каналу RT auf Sendung на платформе YouTube. Он был заблокирован в день запуска телевещания.

Представители ведомства потребовали объяснить причины введения ограничений и напомнили видеохостингу о возможном ограничении доступа к платформе. Кроме того, YouTube может грозить административная ответственность, отметили в Роскомнадзоре.

«В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законом предусмотрены меры частичного или полного ограничения доступа, а также административная ответственность», — говорится в тексте сообщения, опубликованном на сайте ведомства.

Администрация видеохостинга YouTube заморозила страницу RT DE — RT auf Sendung в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. Руководство канала выясняет причины блокировки.

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rt роскомнадзор youtube требование канал
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