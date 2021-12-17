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ZALA Aero готова начать серийные поставки дронов КУБ-БЛА в российские войска в 2022 году

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 13:34
Армия
ZALA Aero готова начать серийные поставки дронов КУБ-БЛА в российские войска в 2022 году
Prt Scr youtube.com  /  Калашников

Москва, 17 декабря. Компания ZALA Aero может начать серийные поставки нового ударного беспилотника-барражирующего боеприпаса КУБ-БЛА в российские войска уже в 2022 году.

По имеющейся информации, барражирующий боеприпас успешно завершил государственные испытания. По словам разработчиков, беспилотник имеет высокую точность, может запускаться скрытно и прост в управлении.

«Новый для российских вооруженных сил тип ударных беспилотных летательных аппаратов рекомендован к принятию на вооружение», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что минобороны Малайзии внесло в свой шорт-лист российский разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э». Стоит отметить, что РФ сегодня также разрабатывает новый БПЛА С-70 «Охотник», передает «Царьград».

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