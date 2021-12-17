Песков: режиссеру Сокурову не за что извиняться после дискуссии с Путиным на заседании СПЧ

Москва, 17 декабря. Кинорежиссеру Александру Сокурову не за что извиняться после диалога с президентом России Владимиром Путиным во время заседания Совета по правам человека (СПЧ), рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, во время мероприятия не произошло ничего, что могло бы потребовать извинений со стороны Сокурова или вызвать угрозу его жизни. Об этом Песков рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы видели сообщения в СМИ (о письме Сокурова с извинениями. — Прим. ред.), мы считаем, что в ходе заседания, в ходе весьма и весьма интересной и содержательной дискуссии, которая имела место на заседании совета, не произошло ничего, что требовало бы каких-то извинений», — подчеркнул он.

Ранее Сокуров рассказал, что ждет возможности для встречи с президентом Российской Федерации для беседы в неформальной обстановке. По словам режиссера, ему хотелось бы узнать мнение Путина по ряду вопросов. Однако подобный разговор должен проходить «за чашкой чая».