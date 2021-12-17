Звезда «мыльных опер» Ружериу Самора скончался в Португалии

Лиссабон, 17 декабря. Актер Ружериу Самора скончался 15 декабря в Португалии. Об этом сообщило издание Expresso.

Актера доставили в больницу в Лиссабоне после остановки сердца и дыхания во время съемок «мыльной оперы» «Любовь, любовь». В этом проекте артист играл одну из главных ролей.

Самора провел в реанимации в состоянии комы первые два месяца после госпитализации. Позже его перевели в отделение интенсивной терапии. Врачи вернули его в реанимацию 13 декабря, но спасти жизнь актера не удалось. Самора наиболее известен по ролям в проектах «Гнев», «Мата Хари», «1001 ночь», «Золотая клетка», «Причуды одной блондинки», «Мертвый сезон».