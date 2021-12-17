Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 14:28
14:28
Общество
Голикова заявила о проверке российских вакцин на эффективность против «Омикрона»
14:27
Экономика
Бизнесмен из Дагестана заявил, что майнинг криптовалют подрывает сущность государства
14:24
Происшествия
Предполагаемый убийца гадалки в Махачкале заявил, что жертва «вселила в него джинов»
14:21
Общество
Бесплатный проезд для школьников ввели в Новосибирске
14:20
Общество
Актер Максим Дрозд рассказал о состоянии попавшего в реанимацию сына
14:20
Армия
Американские ракеты войдут в арсенал патрульных катеров типа Island ВМС Украины
14:14
Экономика
ЦБ РФ сообщил о максимальной за последние годы инфляции
14:11
Экономика
Nord Stream 2 AG сообщил о старте заполнения газом второй нитки «СП-2»
14:09
Происшествия
ФАН публикует видео с места взрыва газа в Махачкале
14:07
Армия
МИД России обнародовал проекты договоров с США о гарантии безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков допустил встречу Путина с Илоном Маском

1
Экономика
Песков допустил встречу Путина с Илоном Маском
Prt Scr youtube.com  /  Николай Отраднов

Москва, 17 декабря. Кремль надеется, что рынок России станет интересным для американского бизнесмена Илона Маска. В этом случае не исключено и его общение с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что у российского лидера есть регулярное, фактически ежегодное общение с предпринимателями. В их числе французы, немцы и те, кто широко представлен на российском рынке.

«Илон Маск не представлен на нашем рынке, но надеемся, что со временем этот наш рынок станет и для него интересным, и тогда не исключаем общения с президентом», — указал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Журнал Time назвал Илона Маска Человеком года. Главред издания Эдвард Фельзенталь отметил, что именно амбиции Маска помогли ему стать воплощением главных тем 2021 года.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Песков допустил встречу Путина с Илоном Маском
путин песков маск
1 комментарий
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать