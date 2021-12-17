Песков допустил встречу Путина с Илоном Маском

Москва, 17 декабря. Кремль надеется, что рынок России станет интересным для американского бизнесмена Илона Маска. В этом случае не исключено и его общение с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что у российского лидера есть регулярное, фактически ежегодное общение с предпринимателями. В их числе французы, немцы и те, кто широко представлен на российском рынке.

«Илон Маск не представлен на нашем рынке, но надеемся, что со временем этот наш рынок станет и для него интересным, и тогда не исключаем общения с президентом», — указал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Журнал Time назвал Илона Маска Человеком года. Главред издания Эдвард Фельзенталь отметил, что именно амбиции Маска помогли ему стать воплощением главных тем 2021 года.