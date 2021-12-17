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Певица Черникова вспомнила, что тело ее первого мужа нашли на могиле отца

Шоу-бизнес
Певица Черникова вспомнила, что тело ее первого мужа нашли на могиле отца
Россия 1  /  prt scr / Судьба человека

Москва, 17 декабря. Певица Лариса Черникова раскрыла подробности страшной гибели первого мужа Андрея. В тот роковой день ее не было рядом с ним.

Артистка вышла замуж за мужчину, которого знала с детства. Он был старше ее. Супруг относился к возлюбленной не только как к жене, но и как к дочери. Свадьба, как вспоминает певица, была замечательной.

Черникова была счастлива в браке чуть меньше трех лет. Их семейная жизнь оборвалась из-за страшной трагедии. В тот роковой день супруг подвез певицу в студию для записи песни. Потом он отправился домой, а на утро, когда исполнительница освободилась, она вернулась домой, но не увидела там любимого мужа.

«Днем ко мне пришел его брат Игорь. Он сказал: «А ты знаешь, что Андрея больше нет?». Его нашли на кладбище на могиле отца... Дело быстро открыли и закрыли. Сказали, что это было самоубийство», — рассказала ведущей Борису Корчевникову певица в эфире программы «Судьба человека».

Ранее юмористка Екатерина Варнава рассказала о сложном моменте своей жизни. Родитель артистки долгое время находился в тяжелом состоянии, в какой-то момент ему стало хуже. Варнаве пришлось сбежать со съемок, чтобы успеть к умирающему отцу, но она опоздала.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Черникова вспомнила, что тело ее первого мужа нашли на могиле отца
смерть судьба человека черникова
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