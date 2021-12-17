Песков: Россия зеркально продлит свои контрмеры в ответ на санкции ЕС

Москва, 17 декабря. Россия в ответ на решение саммита Евросоюза о продлении экономических санкций в отношении Москвы зеркально продлит свои контрмеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, не Россия первой вводила изначальные санкции, поэтому Москва не будет поднимать этот вопрос. Сейчас страна отлично адаптировалась к существующим экономическим санкциям Запада и научилась извлекать выгоду из сложившейся ситуации в части развития собственного производства и импортозамещения.

«Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер. Они зеркально также будут продлеваться с нашей стороны», — пояснил Песков представителям СМИ.

Ранее лидеры 27 европейских стран приняли решение продлить экономические секторальные санкции против России еще на полгода. Также Москву предупредили о масштабных последствиях в случае «агрессии» против Украины.