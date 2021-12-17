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Политолог Межевич назвал беспрецедентным решение суда ФРГ по делу об убийстве Хангошвили

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 13:58
Политика
Политолог Межевич назвал беспрецедентным решение суда ФРГ по делу об убийстве Хангошвили
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 17 декабря. Политолог, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич прокомментировал беспрецедентный приговор немецкого суда по делу об убийстве террориста Зелимхана Хангошвили.

По его словам, эта ситуация в действительности никак особенно не повлияет на отношения между Россией и Европейским союзом. Это очередной мелкий эпизод. Однако наказание обвиняемому вынесли неоправданно жестокое — пожизненное заключение без права на освобождение. Такие приговоры обычно не выносятся в Европейском союзе, что красноречиво говорит о политической подоплеке в решении суда.

«Надо еще раз продемонстрировать России свою крутость, а потом попросить еще газа», — сказал Межевич на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Вместе с тем политолог добавил, что этот эпизод является частью большой кампании по демонизации России. Европейский союз находится в серьезном кризисе из-за огромного количества проблем, которые не в состоянии решить. Брюссель в истерике пытается переложить свои неудачи на кого угодно, лишь бы не признавать собственную ответственность.

«Результатом является то, что мы с вами видим — попытка переложить ответственность на всех остальных. На Россию, на Китай, один из раздражителей, на Иран, и попытка переложить ответственность друг на друга. Франция на Британию, Британия с удовольствием перекладывает ответственность за те же миграционные проблемы на Францию, а речь идет о десятках тысяч людей. Но у нас к сожалению в информационном поле об этом говорится не так много и это очень жаль», — заметил Межевич.

Ранее стало известно, что обвиняемому в убийстве гражданина Грузии россиянину дали пожизненный срок в Германии. В Кремле выразили несогласие по этому решению.

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Все новости / Политика / Политолог Межевич назвал беспрецедентным решение суда ФРГ по делу об убийстве Хангошвили
россия германия хангошвили
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