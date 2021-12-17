Минэкономразвития: рост российской экономики по итогам года составит 4,3%

Москва, 17 декабря. Рост экономики России по итогам текущего года составит не менее 4,3%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он отметил, что министерство также прогнозирует увеличение инвестиций в российский основной капитал к концу года на уровне 5,6%.

«Последние цифры октября, которые мы получили, позволяют уточнить нам оценки экономического роста. Если раньше, в сентябре мы ожидали 4,2% рост ВВП в этом году, то сейчас мы можем говорить о том, что рост будет не менее 4,3%», — добавил Решетников.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин ранее заявил, что энергетический переход станет большим вызовом для экономики. Весь энергоэкспорт придется замещать промышленными товарами и услугами, и далеко не всем странам удастся полностью реализовать сценарий энергоперехода к 2050 году.