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Минэкономразвития: рост российской экономики по итогам года составит 4,3%

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 13:00
Экономика
Минэкономразвития: рост российской экономики по итогам года составит 4,3%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 декабря. Рост экономики России по итогам текущего года составит не менее 4,3%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он отметил, что министерство также прогнозирует увеличение инвестиций в российский основной капитал к концу года на уровне 5,6%.

«Последние цифры октября, которые мы получили, позволяют уточнить нам оценки экономического роста. Если раньше, в сентябре мы ожидали 4,2% рост ВВП в этом году, то сейчас мы можем говорить о том, что рост будет не менее 4,3%», — добавил Решетников.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин ранее заявил, что энергетический переход станет большим вызовом для экономики. Весь энергоэкспорт придется замещать промышленными товарами и услугами, и далеко не всем странам удастся полностью реализовать сценарий энергоперехода к 2050 году.

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Все новости / Экономика / Минэкономразвития: рост российской экономики по итогам года составит 4,3%
минэкономразвития экономика россии решетников
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