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Международный союз конькобежцев объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию

Спорт
Международный союз конькобежцев объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию
slovodel.com

Осака, 17 декабря. Финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22 отменили полностью без возможности переноса в другую страну, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

В заявлении организации говорится, что были приложены все усилия по поиску решений для проведения международных соревнований, но Совет ISU с сожалением принял решение об отмене финала Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что финал Гран-при должен был пройти в японской Осаке. Его отменили из-за ситуации с пандемией коронавируса нового типа. Турнир был запланирован на период с 9 по 12 декабря, но в Японии ввели запрет на въезд иностранцев после распространения штамма «Омикрон».

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япония фигурное катание гран-при
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