Lada значительно увеличила продажи автомобилей в ЕС

Москва, 17 декабря. Продажи автомобилей Lada на территории Евросоюза по итогам ноября 2021 года выросли в полтора раза и составили 171 единицу, сообщает РИА новости со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей.

Как уточняет агентство, несмотря на рост продаж в ноябре, за первые 11 месяцев года в ЕС было зарегистрировано всего 1417 машин Lada, что на 27,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время общие продажи новых автомобилей в ЕС упали на 0,04%.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России по итогам января — ноября показали положительную динамику. За отчетный период было реализовано 320,8 тысяч машин, что на 6% выше прошлогодних показателей.

Автомобиль Lada Largus ранее стал лидером по росту цен на автомобили в России. За последний год стоимость автомобиля увеличилась на 21,9%.