Несколько евреев пострадали в результате нападения палестинского радикала

Тель-Авив, 17 декабря. Неизвестные палестинские арабы убили одного израильского еврея и ранили еще двоих, расстреляв автомобиль с ними на Западном берегу реки Иордан. Вскоре после этого район был прочесан тремя батальонами армии Израиля (ЦАХАЛ), однако подозреваемых обнаружить не удалось.

Погибший — Иегуда Диментман, 25-летний семьянин, житель поселения Шавей Шомрон и студент незаконной иешивы, расположенной в пункте Хомеш, который был эвакуирован еще в 2005 году. Расстрел автомобиля произошел во время движения из бывшего населенного пункта; в корпусе обнаружены десять пулевых отверстий.

«Мы уезжали из Хомеша. Когда мы приблизились к левому повороту на выезде, мы внезапно услышали выстрелы. Стрельбу вел мужчина, который, по-видимому, стоял очень близко к дороге и просто ждал нас. Я почувствовала сильный удар в левую руку. Я сразу же сказала водителю ехать быстрее», — вспоминает Авия Энтман, выжившая.

One Israeli killed in West Bank shooting attack: What happened: One Israeli was killed and two others were wounded in the West Bank last night after two terrorist ambushed their car and opened fired. According to initial reports, the two terrorists… https://t.co/MCCu0JYsF5 BICOM pic.twitter.com/LYew406bZZ — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) December 17, 2021

После расстрела автомобиль на спущенных шинах добрался до населенного пункта Шавей Шомрон. По воспоминаниям Энтман, Иегуда криком сообщил о ранении в горло.

Водитель не пострадал, а двое раненых, также учащиеся иешивы, получили своевременную помощь в медицинском центре Меир в Кфар-Саве. Диментман был эвакуирован вертолетом в госпиталь города Петах-Тиква, однако спасти его не удалось.

«Водитель увеличил скорость. Мы ехали так быстро, как только могли. По дороге мы общались с силами безопасности», — добавляет Энтман.

На произошедшее отреагировал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, пообещавший, что нападавшие, коих он назвал боевиками, будут найдены в ближайшее время.

«Силы безопасности очень скоро доберутся до террористов, и мы позаботимся о том, чтобы правосудие восторжествовало. Вместе со всем народом Израиля я выражаю искренние соболезнования семье погибшего и желаю скорейшего выздоровления раненым», — сказал чиновник.

Хомеш — израильский населенный пункт, основанный на Западном берегу в 1978 году и насильно эвакуированный в 2005 году в рамках одностороннего размежевания (вывод израильских поселений из сектора Газа и Самарии). В тот момент в нем проживали 70 еврейских семей.

После этих событий бывшие жители возвели в разрушенном Хомеше иешиву, в которой стали изучать Талмуд. Израильские власти предпочитают закрывать глаза на данное нарушение постановления. Следует отметить, что государство до сих пор не компенсировало эвакуированным их потери.

Палестинские группировки, включая ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» (запрещено в РФ), положительно отозвались о произошедшем теракте.

«Эта операция еще раз доказывает, что наш героический палестинский народ на Западном берегу продолжит свою законную борьбу до тех пор, пока оккупант не будет изгнан со всей нашей палестинской земли и его поселенцы не окажутся сметены», — заявил Хазем Кассем, представитель ХАМАС.

Палестинские СМИ сообщают, что в рамках розыска подозреваемых уже арестованы семеро человек в Хевроне, включая женщину и подростка. Нападение же представляется как спецоперация, осуществленная палестинскими коммандос.

Israeli religious student killed and two wounded Thursday in shooting near settlement in West Bankhttps://t.co/5528hfByfN — The Defense Post (@DefensePost) December 17, 2021

Зарубежные арабоязычные СМИ транслируют опубликованную Израилем информацию с уклоном на незаконность присутствия евреев на Западном берегу. Впрочем, некоторые издания без ссылок на источники сообщают о том, что ранения получили все четверо израильтян, а огонь велся из другого автомобиля, который немедленно скрылся.

Пользователи социальных сетей указывают на то, что пострадавшие являются представителями ультрарелигиозного иудейского движения Hilltop Youth, продвигающего идею изгнания арабов из Палестины.

«…Их религиозная школа считается одной из самых экстремистских и расистских, многие нападения на фермеров и других граждан в Наблусе и его окрестностях осуществлены ими...», — гласит комментарий.

يُعتبر مستوطنو بؤرة "شوماش" ومدرستها الدينيّة من أكثر المستوطنين تطرّفًا وعنصريّة، والكثير من الهجمات ضدّ المزارعين وغيرهم مِنَ المواطنين في نابلس ومحيطها كان بفعل أفعالهم، وهم ممّن ينتمون لـ "شبّيبة التّلال" .#عمليّة_نابلس . pic.twitter.com/0DI1nvWDQz — نيزك ||????????⚡️ (@nayzak00) December 16, 2021

На Западном берегу проживают свыше 700 тысяч израильтян. ООН рассматривает возведение еврейских поселений на данной территории как нарушение международного законодательства.