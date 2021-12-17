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Во всех провинциях Турции прошла забастовка медицинского персонала

Весь мир
Во всех провинциях Турции прошла забастовка медицинского персонала
TACC  /  SEDAT SUNA

Анкара, 17 декабря. В Турции прошла однодневная забастовка медицинских работников, в которой приняли участие около 250 тысяч человек по всей стране. Они выступили против низкой заработной платы и тяжелых условий труда на фоне стремительного роста инфляции. Как сообщается, все демонстранты являлись членами пяти крупных профсоюзов из сектора здравоохранения.

Несколько сотен медицинских сотрудников, собравшиеся в Стамбуле 15 декабря, скандировали лозунги «Мы задыхаемся!» и «Мы хотим жить и позволить жить другим», а также требовали отставки действующего правительства. По словам протестующих, оплаты их труда едва хватает на жизнь, в то время как турецкая лира продолжает обесцениваться. Митингующие говорили о необходимости повышения их оклада до того уровня, который позволит компенсировать рост цен. Среди заявлений также были речи о важности признания коронавируса профессиональным заболеванием.

В последнее время в Турции ежедневно регистрировалось около 20 тысяч новых инфицированных COVID-19 и около 180 летальных исходов. Также в конце прошлой недели министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил о шести зараженных штаммом «Омикрон». Представители профсоюзов отметили, что работники все больше теряют доверие к властям из-за неэффективных мер борьбы с пандемией, отсутствия прозрачных и правдивых отчетов о числе заболевших и погибших, несоблюдения регламента труда, а также недостаточных мер по защите медицинского персонала.

По указанным причинам все большее число врачей стремится покинуть страну. Кроме того, демонстранты указали на высокий уровень насилия по отношению к сотрудникам клиник в Турции. За последние 11 лет более 100 тысяч врачей подверглись физическим и словесным нападкам, а не менее десяти были убиты пациентами. При этом правительство не предпринимает каких-либо активных мер для защиты медперсонала. Как подчеркнули протестующие, подобные забастовки продолжатся, в то время как работники государственных больниц будут все чаще увольняться.

В начале этого месяца те же профсоюзы уже организовывали подобные демонстрации: тогда поводом стал протест против «дискриминационного закона» о повышении заработной платы докторам. Причиной стало то, что оклад и пенсия были увеличены лишь для врачей и терапевтов, в то время как остальных сотрудников медицинской отрасли — медсестер и лаборантов — эти изменения не коснулись. Как сообщается, против выступили и те, кому повезло больше прочих.

Ранее доход среднестатистического работника сферы здравоохранения Турции считался вполне достаточным для нормальной жизни, а высококвалифицированные специалисты и вовсе получали довольно существенные суммы. Больший заработок даже в государственных клиниках по сравнению с другими наиболее распространенными профессиями объяснялся высоким уровнем ответственности и ненормированным рабочим днем. В месяц рядовые сотрудники клиник получали около 1000 долларов, однако с обвалом курса лиры ситуация кардинально поменялась.

Национальная валюта потеряла по отношению к американскому доллару более половины стоимости, в то время как индексация заработной платы не проводилась. Ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о повышении МРОТ в 2022 году на 50%, что составит 4250 лир в месяц. Но если огромную инфляцию не удастся остановить, то этот шаг не решит в полной мере проблемы населения.

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турция экономика медики забастовка коронавирус
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