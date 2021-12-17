Москва продлила кредит для Венгрии на строительство АЭС

Москва, 17 декабря. Ратифицированный Россией протокол о продлении госкредита на венгерскую АЭС вступил в силу. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Срок кредита продлен на пять лет, до 31 декабря 2030 года. Соглашение о предоставлении российских средств на создание атомной электростанции в Венгрии было подписано правительствами двух стран в марте 2014 года.

Москва дала Будапешту кредит до 10 млрд евро. По состоянию на май 2021 года было использовано 320 млн евро. Однако строительство АЭС затянулось, в связи с чем Венгрия обратилась в Минфин РФ с просьбой продлить срок использования кредита на пять лет и перенести дату погашения основного долга по ссуде с 2026 года на 2031 год.

Сбербанк выдаст кредит для строительства АЭС «Аккую» в Турции. Средства в размере 800 млн долларов будут предоставлены сроком на семь лет.